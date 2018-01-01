السلامي : الفوز على موريتانيا كان مستحقا وعلى اللاعبين مواصلة تحقيق حلمهم ﻿

أعرب جمال سلامي مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم، عن سعادته بعد تحقيق نتيجة الفوز في أول مباراة له في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب موريتانيا.

'' شوف سبور''

أعرب جمال سلامي مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم، عن سعادته بعد تحقيق نتيجة الفوز في أول مباراة له في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب موريتانيا.

وقال السلامي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة ، أن المنتخب المحلي حقق فوزا مستحقا بالأداء والنتيجة وسيطرة على مجريات المباراة بإحكام.

وأكد السلامي أن تحقيق النقاط الثلاث في المباراة الأولى، يبقى محفزا للاعبين لمواصلة حلمهم في تحقيق لقب النسخة الخامسة.

ومعلوم أن المباراة انتهت لصالح الأسود بنتيجة أربعة أهداف تناوب على تسجيلها كل من أيوب الكعبي إسماعيل الحداد وأشرف بنشرقي.