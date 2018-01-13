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بالصور..'' حميد شباط'' يخلق الحدث في لقاء ''العثماني'' بجهة فاس مكناس .. وهاكيفاش استقبلوه البيجيديون ..

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 22:03 بالصور.. حميد شباط يخلق الحدث في لقاء العثماني بجهة فاس مكناس .. وهاكيفاش استقبلوه البيجيديون .. | بوليتيك
بالصور..'' حميد شباط'' يخلق الحدث في لقاء ''العثماني'' بجهة فاس مكناس .. وهاكيفاش استقبلوه البيجيديون ..
فاجأ ''حميد شباط'' الأمين العام السابق لحزب للاستقلال رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' واسقبله أعضاء حزبه بحفاوة خاصة ، وذلك أثناء حضوره للقاء الذي احتضنته العاصمة العلمية فاس .

''شوف تيفي''

فاجأ ''حميد شباط'' الأمين العام السابق لحزب للاستقلال رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' واسقبله أعضاء حزبه بحفاوة خاصة ، وذلك أثناء حضوره للقاء الذي احتضنته العاصمة العلمية فاس .

وفي ذات الوقت زف رئيس الحكومة '' العثماني'' ، بشرى إمكانية احتضان جهة فاس مكناس لمنطقة متخصصة في صناعة الطيران ، وكشف رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها أمام منتخبي ومكونات المجتمع المدني ومسؤولين إداريين محليين، على هامش زيارته لجهة فاس مكناس، أنه في إطار برنامج لفائدة الجهة هو إحداث منطقة صناعية في مجال الطيران

وأوضح أن ''هناك تفكيرا في إحداثها بجهة فاس مكناس، وأنه بدأ التنسيق بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وبين قطاع التعليم العالي وبين الجهة''، وتمنى رئيس الحكومة أن ينجح هذا المشروع، على اعتبار أن العقار متوفر لاحتضان هذه المنطقة الصناعية.

وبعد أن استحضر المؤهلات التاريخية والتراثية والسياسية والاقتصادية لجهة فاس مكناس، أوضح رئيس الحكومة أن الهدف من الزيارة هو تحقيق الإنصات المباشر والعمل على تطوير البرامج الموجودة، إذ رغم الجهود الكثيرة التي بذلت وتبذل والمشاريع العديدة التي برمجت يبدو أنه في بعض المناطق بالذات، تبقى هذه الجهود غير كافية.

 

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شوف تيفي رئيس الحكومة العثماني جهة فاس مكناس شباط

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