منتخب السلامي يفتتح منافسات '' الشان'' بفوز مستحق على موريتانيا ﻿

افتتح جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين بفوز مهم على نظيره الموريتاني على أرضية مركب محمد الخامس بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

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افتتح جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين بفوز مهم على نظيره الموريتاني على أرضية مركب محمد الخامس بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وظهر المنتخب المغربي خلال الجولة الأولى بمستوى متوسط جدا بعد فشله في بلوغ مرمى خصمه الموريتاني وتضييع بعض الفرص القليلة التي أتيحت للمهاجمين.

وخلال أطوار الجولة الثانية تمكن مهاجم فريق نهضة بركان أيوب الكعبي من افتتاح حصة التسجيل في الدقيقة 66، ليضيف إسماعيل الحداد الهدف الثاني بتسديدة قوية من مربع العمليات في الدقيقة 72، ليعود الكعبي مرة أخرى لتسجيل هدفه الثاني والثالث للمنتخب المغربي في الدقيقة 80 لينهي أشرف بنشرقي النتيجة بهدف رابع ورائع بعد انفراده بالحارس.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب المغربي المحلي رصيده إلى ثلاث نقاط ضمن المجموعة الأولى في حين تجمد رصيد المنتخب الموريتاني دون نقطة.