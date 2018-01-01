بالصور.. بعض الجماهير المغربية تغادر مدرجات مركب محمد الخامس مباشرة بعد نهاية الشوط الأول من لقاء المنتخب وموريتانيا ﻿

قررت بعض الجماهير المغربية، مغادرة مدرجات مركب محمد الخامس الذي يحتضن مباراة افتتاح كأس امّم افريقيا للمحليين، مباشرة بعد نهاية الجولة الأولى بين المنتخب المغربي ونظيره الموريتاني.

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قررت بعض الجماهير المغربية، مغادرة مدرجات مركب محمد الخامس الذي يحتضن مباراة افتتاح كأس امّم افريقيا للمحليين، مباشرة بعد نهاية الجولة الأولى بين المنتخب المغربي ونظيره الموريتاني.

وآثار مستوى وأداء لاعبي المنتخب المحلي حفيظة الجماهير المغربية، خاصة بعد إضاعة بعض الفرص القليلة التي أتيحت لأبناء جمال السلامي خلال الجولة الأولى، معبرة عن غضبها لعدم الاعتماد على نجم البطولة الوطنية اشرف بنشرقي لاعب فريق الوداد البيضاوي في التشكيلة الرسمية في ظل الأداء الباهت لباقي المهاجمين.

ويسعى جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي لتحقيق أول فوز له في المنافسة الإفريقية لضمان حظوظ لاعبي البطولة الاحترافية مواصلة مسيرتهم في كاس امّم إفريقيا...