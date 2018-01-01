جمهور الدار البيضاء يرفع شعارات قوية ويتعاطف مع القضية الفلسطينية ﻿

رفعت جماهير فريقي الوداد والرجاء البيضاويين شعارات قوية لحظة دخول أحمد أحمد الملغاشي رئيس الاتحاد إلى أرضية مركب محمد الخامس لافتتاح منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

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رفعت جماهير فريقي الوداد والرجاء البيضاويين شعارات قوية لحظة دخول أحمد أحمد الملغاشي رئيس الاتحاد إلى أرضية مركب محمد الخامس لافتتاح منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وعبرت الجماهير عن غضبها، بسب البرمجة السيئة للبطولة الاحترافية ومررت العديد من الرسائل القوية قصد تأهيل وتطوير مستوى المنافسات، كما عبرت الجماهير المساندة لفريق الرجاء عن استيائها من بقاء سعيد حسبان على رأس رئاسة الفريق الأخضر.

وفي المقابل تعاطفت الجماهير الحاضرة بمركب محمد الخامس مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من القصف الإسرائيلي والاحتلال منذ سنين في ظل صمت ولامبالاة الدول العربية.