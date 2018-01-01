في استطلاع مثير...نصف المتزوجين لم يمارسوا الجنس لشهر على الأقل ﻿

نشرت الرابطة اليابانية للتخطيط الأسري استطلاعا كانت قد أنجزته في سنة 2016، حول أنماط الحياة الزوجية وأساليب تفكير الأزواج، وشمل الاستطلاع 3 آلاف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 16 و 49 سنة، وأظهر

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نشرت الرابطة اليابانية للتخطيط الأسري استطلاعا كانت قد أنجزته في سنة 2016، حول أنماط الحياة الزوجية وأساليب تفكير الأزواج، وشمل الاستطلاع 3 آلاف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 16 و 49 سنة، وأظهر الاستطلاع أن نسبة المتزوجين الذين لم يمارسوا الجنس لشهر على الأقل قد بلغ 47.2 في المائة، بارتفاع قدره 2.6 في المائة عن استطلاع 2014، وبـ 15.3 في المائة عن استطلاع 2004. فاليابانيون فقدوا بريقهم في غرف النوم كما يقول الاستطلاع... وهنالك عدة أسباب لهذه الظاهرة التي لا تشمل اليابان فقط بل الدول التي تعرف سرعة في التطور رهيبة، لكن الحياة الحديثة وضغوطها من أهم المسببات التي يمكن أن تنسي الأزواج في المعاشرة الزوجية لوقت يفوق الشهر أحيانا...