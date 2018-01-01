بالفيديو..حفل افتتاح متميز لـ ''الشان'' على إيقاع رقصات إفريقية رائعة وموسيقى مغربية عصرية وتمثلات لثرات ماما أفريكا ﻿

في زمن لم يتعد 15 دقيقة نجح المغرب في تقديم حفل افتتاح رائع ومتميز لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المنظم في بلادنا في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير إلى 4 فبراير حيث برع المنظمون في تقديم لوحة

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في زمن لم يتعد 15 دقيقة نجح المغرب في تقديم حفل افتتاح رائع ومتميز لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المنظم في بلادنا في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير إلى 4 فبراير حيث برع المنظمون في تقديم لوحة فنية جذابة عكست التراث المغربي والإفريقي حيث امتزجت الإيقاعات المغربية الأصيلة كـ ''كناوة ''، مع الموسيقى الإفريقية البديعة أضفت عليها اللمسات الفنية لكل من المبدعتين ابتسام تسكت وجنات مهيد إلى جانب المبدع ديدجي فإن رونقا ألهب حماس الجماهير وشد انتباه المتتبعين وزادتها الألوان القوية بهاء أعطى لحفل الافتتاح نكهة مغربية خالصة بطعم إفريقي … وبالتالي يمكن أن نبصم أن حفل الافتتاح كان ناجحا بامتياز.