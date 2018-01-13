القبض على مجرم خطير بالقنيطرة ملقب بـ “ولد شوافة'' ﻿

تمكنت عناصر فرقة الصقور مساء أمس الجمعة من القبض على الملقب « بولد شوافة » بشارع حي الجامعي الساكنية بالقنيطرة.

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تمكنت عناصر فرقة الصقور مساء أمس الجمعة من القبض على الملقب « بولد شوافة » بشارع حي الجامعي الساكنية بالقنيطرة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جهوية، فإنه وبعد تفتيش المعني بالأمر تم العثور بحوزته على سلاح أبيض من الحجم الكبير، كما تبين على أنه من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه وطنيا من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين والسرقة بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وبفضل التحقيقات التي أجرتها المصالح الأمنية، تمكنت من رصد تحركات الجاني بالرغم من تخفيه، لتلقي القبض عليه وتحيله على الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث معه.