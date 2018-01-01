تشكيلة المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين أمام موريتانيا ﻿

سيعتمد جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين عن هؤلاء اللاعبين من أجل خوض مباراة المغرب ونظيره الموريتاني ويتعلق الأمر بكل من :

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سيعتمد جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين عن هؤلاء اللاعبين من أجل خوض مباراة المغرب ونظيره الموريتاني ويتعلق الأمر بكل من : أنس الزنيتي، عبد الجليل جبيرة، بدر بانون، نايف أكرد، محمد الناهيري، صلاح الدين السعيدي، مهدي برحمة، عبد الإله الحافيظي، إسماعيل الحداد، زكرياء حدراف، الكعبي وتدخل هذه المباراة الرسمية، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الأولى من الدور الأول من نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين طوطال المغرب-2018 .



وستجرى هذه المباراة على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.