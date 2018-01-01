رغم الانتقادات.. أزارو يحقق أرقاما قياسية رفقة الأهلي ﻿

بالرغم من الانتقادات التي رافقت الدولي المغربي وليد أزارو فور انضمامه إلى الأهلي المصري بداية الموسم الكروي الحالي، إلا أنه استطاع البصم على مسار جيد بفضل تمريراته وأهدافه الحاسمة.

شوف سبور

بالرغم من الانتقادات التي رافقت الدولي المغربي وليد أزارو فور انضمامه إلى الأهلي المصري بداية الموسم الكروي الحالي، إلا أنه استطاع البصم على مسار جيد بفضل تمريراته وأهدافه الحاسمة.

وأمام هذا الأمر، أصبح وليد أزارو أول مهاجم في تاريخ الأهلي يسجل في كل البطولات في أول مواسمه حيث سجل في 5 بطولات، ويتعلق الأمر بتسجيله لهدف واحد في البطولة العربية، تسجيل 4 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، تسجيل 9 أهداف في الدوري المصري، تسجيل هدف واحد في كأس مصر، تسجيل هدف الفوز في السوبر المصري، كما حصل أزارو على 10 ضربات جزاء بكل البطولات.

تجدر الإشارة، إلى أن وليد أزارو توج بلقب نسر مباراة كأس السوبر المصري يوم أمس الجمعة بفضل هدفه الوحيد في اللقاء في مرمى المصري البورسعيدي.