مظاهرات مع ''عهد التميمي'' في قريتها النبي صالح ﻿

شـــارك العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب وإسرائيليين السبت في تظاهرة تضامنا مع الشابة عهد التميمي المعتقلة لدى إسرائيل، وذلك في قريتها النبي صالح شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية

''شــوف تيفي''

شـــارك العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب وإسرائيليين السبت في تظاهرة تضامنا مع الشابة عهد التميمي المعتقلة لدى إسرائيل، وذلك في قريتها النبي صالح شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلـــق الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه شبان شاركوا في التظاهرة وألقوا الحجارة باتجاه الحاجز العسكري الذي تقيمه إسرائيل على مدخل القرية، وبدأت التظاهرة بمسيرة من وسط القرية، حمل خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية وهتفوا باسم عهد التميمي وباسم المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأعـرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن ''قلقه '' إزاء مصير قاصرين فلسطينيين محتجزين لدى إسرائيل ومن بينهم الطفلة عهد التميمي'' التي اعتقلت قبل 25 يوما ووجهت إليها تهمة ضرب جنديين إسرائيليين، كما اعتقلت والدتها قبل 24 يوما.