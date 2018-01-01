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هــــــــام للشباب الــباحثين عــن العمــل بــالمغرب

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 17:02 هــــــــام للشباب الــباحثين عــن العمــل بــالمغرب | مجتمع
هــــــــام للشباب الــباحثين عــن العمــل بــالمغرب
نشر موقع ''ديما جديد'' إعلانا مهما للشباب الباحثين عن العمل بالمغرب ، وذلك براتب شهري ابتداء من 3200 درهم و 8 ساعات يوميا بشركة بيم ، وتستمد BIM قوتها من الأداء المتميز لموظفيها الذي يستمر في النمو يوميا

''شــوف تيفي''

نشر موقع ''ديما جديد'' إعلانا مهما للشباب الباحثين عن العمل بالمغرب ، وذلك براتب شهري ابتداء من 3200 درهم و 8 ساعات يوميا بشركة بيم ، وتستمد BIM قوتها من الأداء المتميز لموظفيها الذي يستمر في النمو يوميا مع الاستمرار في تعيين موظفين جدد.

وتوظف BIM أكثر من 19،000 موظف بدوام جزئي أو كامل، بل إن الشركة تتطلع باستمرار للشباب الذين يوجهون طاقاتهم للنجاح ويسعون للعمل في محلات أو مخازن أو مكاتب عمل BIM التي تتوسع باستمرار.

وجاء في الموقع المذكور ''نحن نبحث عن المرشحين الشباب من الذكور والإناث (خريجي المدرسة الثانوية كأدنى مستوى) والذين يمكن أن يتكيفوا مع جدول عمل يسير بخطى سريعة، تريد الانضمام إلينا ؟ ''

أرسل سيرتك الذاتية إلى العنوان التالي : [email protected]

وحسب معلوماتنا فالأجر الشهري المعمول به كتالي:

4 ساعات بـ 1600 درهم و8 ساعات براتب 3200 درهم بالنسبة لحاملي البكالوريا.

 

 

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