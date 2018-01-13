بعد مقاطعة الجماهير الرياضية لمباريات الشان.. جامعة لقجع دارت الدخلة فابور وطوبيسات وسندويتشات باش الناس يمشيو يتفرجو ﻿

بعدما عبر عدد كبير من الجماهير الرياضية عن رغبتهم في مقاطعة مباريات الشان، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استعطاف الجماهير وإقناعهم بالحضور إلى مباراة الافتتاح مساء يومه السبت.

شوف سبور

بعدما عبر عدد كبير من الجماهير الرياضية عن رغبتهم في مقاطعة مباريات الشان، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استعطاف الجماهير وإقناعهم بالحضور إلى مباراة الافتتاح مساء يومه السبت.

وأمام هذا الأمر، خصصت جامعة لقجع مجموعة من الحافلات التابعة لنقل المدينة وسندويتشات و تذاكر مجانية بغرض الحضور للمباراة التي ستجمع المنتخب المغربي للاعبين المحليين وخصمه الموريتاني.

تجدر الإِشارة، إلى أن المباراة المذكورة ستجرى على الساعة السابعة والنصف مساء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء.