الأقدار المعكوسة..مهندس مغربي انتاحر بعدما لقا خدمة كان كايقلب عليها لمدة 3 سنوات وهاشنو وقع ليه بسبب الثلوج ديال إفران+تفاصيل مؤلمة ﻿

اهتزت مدينة برشيد يوم أمس الجمعة على وقع خبر انتحار شاب في الثلاثين من عمره بعدما أقدم على تناول سم الفئران داخل غرفته.

شــــوف تيفي: م غ

اهتزت مدينة برشيد يوم أمس الجمعة على وقع خبر انتحار شاب في الثلاثين من عمره بعدما أقدم على تناول سم الفئران داخل غرفته.

ويعود سبب انتحار الشاب وهو مهندس مغربي حصل على شهادة الهندسة في المعلوميات غير أنه لم يحصل على فرصة بعدما دخل في نوبة من الكآبة خلال معاناته لمدة 3 سنوات من البطالة وخلال هذا الأسبوع كاد أن يتحقق حلمه غير أن الأقدار شاءت غير ذلك.

و تضيف ذات المصادر أن الشاب الذي وضع حدا لحياته كانت لديه مقابلة عمل يوم الثلاثاء الماضي بمدينة الدار البيضاء الأمر الذي تزامن مع تساقط الثلوج التي قطعت الطريق بين ميشلفن و إفران حيث كان في رحلة استجمام رفقة أصدقائه وبقي حبيسا لمدة يومين .

و بعد عودته بيومين و انتقاله إلى مقر الشركة ،اعتذرت له الكاتبة و تبخر حلم الوظيفة ليعود إلى منزله منهارا بعدها وضع حدا لحياه أمام صدمة عائلته.