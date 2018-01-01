الرئيس التركي ''أردوغــان '' يهــدد الولايات المتحدة ويستعرض عضلاته.. وهذه هي الخطوات التي ينوي القيام بها .. ﻿

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن تركيا ''ستدمر'' المسلحين في مدينة عفرين شمال سوريا ومعاقلهم في حال عدم استسلامهم، مصرحا ''سنقوم باللازم لمنع واشنطن من إنشاء ممر إرهابي بسوريا''.

''شــوف تيفي''

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن تركيا ''ستدمر'' المسلحين في مدينة عفرين شمال سوريا ومعاقلهم في حال عدم استسلامهم، مصرحا ''سنقوم باللازم لمنع واشنطن من إنشاء ممر إرهابي بسوريا''.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر لفرع ''حزب العدالة والتنمية'' في ولاية إلازيغ وسط تركيا : ''ندمر الجناح الغربي للحزام الإرهابي من خلال عملية إدلب، وعلى الجميع أن يعلموا أنه في حال لم يستسلم الإرهابيون بعفرين فسوف ندمرهم''.

وأضاف أردوغان، موجها حديثه للولايات المتحدة: ''عندما تلبسون إرهابيا زيا عسكريا، وترفعون علم بلادكم على مبنى يتحصن فيه، فهذا لا يغطي الحقيقة.، الأسلحة الأمريكية أرسلت إلى المنطقة بواسطة آلاف الشاحنات والطائرات، يباع جزء منها في السوق السوداء، والجزء الآخر يستخدم ضدنا''.

وأردف الرئيس التركي: ''سبق وقضينا على 3 آلاف مسلح من تنظيم داعش الإرهابي ما بين مدينتي جرابلس والباب (في إطار عملية منطقة درع الفرات)، وإن لزم الأمر فسنقضي على 3 آلاف إرهابي آخر في تلك المناطق. إننا مصممون على وأد الفتنة بطريقة أو بأخرى''، حسب ما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وشدد أردوغان على عزم تركيا القضاء على ''الإرهابيين'' شمال سوريا، قائلا: ''أمريكا تظن أنها أسست جيشا ممن يمارسون السلب والنهب، وسترى كيف سنبدد هؤلاء اللصوص في أقل من أسبوع''.