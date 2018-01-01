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توقيف مُتهم بالاتجار في المخدرات وتعريض حياة شرطي للخطر ببرشيد

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 15:58 توقيف مُتهم بالاتجار في المخدرات وتعريض حياة شرطي للخطر ببرشيد | حوادث و حقوق
توقيف مُتهم بالاتجار في المخدرات وتعريض حياة شرطي للخطر ببرشيد
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة برشيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات

شوف تيفي : و.م.ع

 تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة برشيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة وعدم الامتثال وتعريض حياة شرطي للخطر.

 وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من تحديد مكان تواجد المشتبه به، الذي كان يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل الاتجار في المخدرات، وذلك عندما كان على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم مزورة بالحي الحسني بمدينة برشيد.

 وأضاف البلاغ أنه خلال التدخل الأمني لتوقيف المعني بالأمر، أبدى مقاومة عنيفة ورفض الامتثال لعناصر الشرطة محاولا الفرار بالسيارة، مما تسبب في إصابة مقدم شرطة بجروح في يده اليمنى التي كان يمسك بها سلاحه الوظيفي، وهو ما أفضى إلى سقوط المسدس داخل السيارة التي لاذ على متنها المشتبه به بالفرار.

 وأشارت المديرية العامة إلى أن دوريات الشرطة تمكنت من تعقب المشتبه به وتوقيفه على بعد 15 كيلومترا من مدينة برشيد، حيث تم ضبط السيارة واسترجاع السلاح الوظيفي، فيما نقل الشرطي للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

 وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، يضيف البلاغ، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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