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ميسي أغنى لاعب في تاريخ كرة القدم العالمية

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 15:38 ميسي أغنى لاعب في تاريخ كرة القدم العالمية | سبور
ميسي أغنى لاعب في تاريخ كرة القدم العالمية
كشف موقع ''Football Leaks'' و موقع ''mediapart''، عن تفاصيل العقد الجديد الذي وقعه ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة و الذي يضمن البقاء فيه حتى عام 2021.

" شوف سبور"

كشف موقع "Football Leaks" و موقع "mediapart"، عن تفاصيل العقد الجديد الذي وقعه ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة و الذي يضمن البقاء فيه حتى عام 2021.

وكشفت ذات المصادر، أن اللاعب سيتوصل براتب سنوي يصل إلى 100 مليون يورو سنويا.

وذكر موقع "mediapart " أن الأرجنتيني هو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يضمن الحصول على حوالي 100 مليون في عام واحد بعد تسجيله الهدف 365 في الليغا ليدخل تاريخ كرة القدم من حيث الراتب السنوي و الأرباح التي سيجنيها في حال الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني لنهاية العقد.

وبحسب الموقع فإن ميسي يكسب حوالي 44,5 مليون جنيه إسترليني صاف أي أكثر من ضعف مايحصل عليه كريستيانو رونالدو.

كما سيحصل على 15 في المئة من حقوق بيع الصور، ومكافأة تقدر بـ62 مليون جنيه إسترليني إذا لم يغادر برشلونة قبل نهاية عقده.

وفي حال فوز الفريق الكتالوني بدوري الأبطال فإنه سيحصل على 10,7 مليون جنيه إسترليني كمكافآة.

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