زيدان يصدم المصري محمد صلاح وهذا ما قرره بخصوص الانتقالات الشتوية الحالية ﻿

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، فكرة التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، فكرة التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية لقاء الريال وفياريال في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا": "أتفهم دهشة الجماهير من كون الغريم برشلونة يبرم الصفقات بينما يلعب الريال دور المتفرج"، مضيفا

"لدي فريقي ولا أرى أن هناك من يستطيع تقديم الإضافة أو تحسين أي شيء.. ربما سنرى هذا في يونيو، ولكن ليس الآن".

وكانت عدد من التقارير الإعلامية في وقت سابق، قد تداولت أن النادي الملكي أبدى اهتمامه بضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الحالي.