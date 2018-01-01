تعديل وزاري مرتقب.. وخروج 5 وزراء من الحكومة ﻿

من المنتظر أن تشهد حكومة عبد الفتاح السيسي تعديلا وزاريا مرتقبا، سيشمل عددا من وزراء المجموعة الخدمية خلال ساعات.

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من المنتظر أن تشهد حكومة عبد الفتاح السيسي تعديلا وزاريا مرتقبا، سيشمل عددا من وزراء المجموعة الخدمية خلال ساعات.

وكشفت مصادر مصرية اليوم السبت أن التغيير سيشمل خروج 5 وزراء، مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي قائما بأعمال رئيس الوزراء، وتعيين وزير جديد لوزارة الإسكان.

يأتي هذا في الوقت الذي سيجتمع فيه البرلمان غدا الأحد لمناقشة عدد من الملفات، وقد يكون من بينها التعديل الوزاري، الذي سيتضمن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي قائما بعمل رئيس الوزراء.

يذكر أن الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء كان قد أجرى جراحة في ألمانيا منذ أسابيع، وعاد إلى القاهرة لقضاء فترة نقاهة، وتم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي للقيام بعمل ومهام رئيس الوزراء.