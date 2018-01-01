كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية ﻿

اطلعت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ''جميلة المصلي''، أمس الجمعة بالعيون خلال لقاء تواصلي مع المسؤولين بجهة العيون الساقية الحمراء، ومجلس الجهة، والمدراء المركزيين

''شــوف تيفي''

اطلعت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ''جميلة المصلي''، أمس الجمعة بالعيون خلال لقاء تواصلي مع المسؤولين بجهة العيون الساقية الحمراء، ومجلس الجهة، والمدراء المركزيين بالوزارة، على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية والتي تندرج ضمن البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأبرزت '' المصلي'' أن هذا اللقاء مكن من الوقوف عن كثب على تقدم أشغال إنجاز مشاريع قطاع الصناعة التقليدية والتي تندرج ضمن البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الاربعين لانطلاق المسيرة الخضراء.

وأضافت أن مشاريع هذا البرنامج التنموي تستجيب لمتطلبات الصناع والحرفيين، والتي تهم على الخصوص الدعم التقني والتأهيل والتكوين، منوهة بالحرص والمسؤولية اللذان أبان عنهما كافة الشركاء في تنفيذ هذه المشاريع.

ويشمل محور الصناعة التقليدية 17 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر ب 66 مليون و 600 ألف درهم، تتوزع على إحداث مركز للدعم التقني في حرف الخشب بالعيون ومركز للتكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية ، ودارين للصانعة بالعيون وبوجدور ، وسجل جهوي للصناع التقليديين، وتأهيل مركز التكوين بالتدرج، وتنظيم المعارض، واقتناء آليات للصناع في حرف النسيج والجلد والخشب والحديد المطروق والمنتوجات النحاسية، وتنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتكوين الصناع والشباب في حرف الصناعة التقليدية .

وتوفر هذه البناية التي تضم 4 ورشات تكوينية، وقاعة للعرض، و19 محلا مهنيا وقاعة للدعم التقني، بالإضافة إلى مكتبين إداريين وقاعة للاجتماعات، فضاء ملائما لتثمين المنتوجات ، وإبداعات الصناع التقليديين بالمنطقة.

وكانت ''المصلي'' قد أعطت، في إطار زيارتها لمدينة العيون ، انطلاق الحملة الوطنية حول آفاق تطوير العمل التعاوني ، التي تنظمها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تحت شعار ''العمل التعاوني رافعة لنموذج تنموي جديد''.