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انفــــراد..هذه وجهة عموتة بعد إقالته من الوداد البيضاوي

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 13:24 انفــــراد..هذه وجهة عموتة بعد إقالته من الوداد البيضاوي | سبور
انفــــراد..هذه وجهة عموتة بعد إقالته من الوداد البيضاوي
كشفت مصادر مقربة من المدرب الوداد السابق الحسين عموتة لشوف تيفي، أن الأخير سيحل بقطر بداية الأسبوع المقبل بعدما انفصل رسميا عن فريق الوداد البيضاوي.

 شــوف تيفي:م غ

 كشفت مصادر مقربة من المدرب الوداد السابق الحسين عموتة لشوف تيفي، أن الأخير سيحل بقطر بداية الأسبوع المقبل بعدما انفصل رسميا عن فريق الوداد البيضاوي.

 و أكدت مصادرنا، أن عموتة لا يفكر حاليا في التخطيط لمستقبله الكروي مضيفة أنه قرر الابتعاد خلال هذه الفترة لترتيب أوراقه إلى جانب عائلته الصغيرة التي تقيم بقطر.

 وكان رئيس القلعة الحمراء سعيد الناصري أقال، يوم الثلاثاء الماضي الحسين عموتة بالإضافة إلى طاقمه الطبي و التقني

 وتأتي هذه الإقالة في أعقاب النتائج السلبية التي حققها النادي في البطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، بعد حصده لست هزائم وأربع تعادلات في ما اكتفى بالفوز خلال 4 مباريات، خلال النصف الأول من البطولة، ما جعله يقبع في المركز الـ12 ب 14 نقطة، مع مباراة ناقصة.

وقد تمكن النادي البيضاوي، تحت إشراف الإطار الوطني الحسين عموتة من إحراز لقب البطولة الوطنية التاسعة عشر في تاريخ النادي، ولقب عصبة الأبطال الافريقية الذي غاب عن خزينة النادي لأكثر منذ 1992، إضافة لمشاركته في كأس العالم للأندية بالإمارات.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الوداد البيضاوي عموتة إقالة

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