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مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 13:18 مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك
مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان
اهتـزت ساكنة مدينة بركان صباح يوم أمس الجمعة على وقـع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب ثلاثيني.

شوف تيفي

 اهتـزت ساكنة مدينة بركان صباح يوم أمس الجمعة على وقـع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب ثلاثيني.

وحسـب مصادر شوف تيفي، فإن الضحية تلقى قيد حياته عدة طعنات مميتة على يد شخص بساحة مسجد وسط المدينة.

وأضافت مصادرنا، أن الهالك جرى نقله بواسطة سيارة الوقاية المدنية إلى المستشفى المركزي ببركان لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.

 هذا وما تزال أسباب ودواعي الجريمة مجهولة، كما أن المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها في ظروف وملابسات الواقعة حيث تمكنت من القبض على الجاني بعد ساعات من وقوع الجريمة حيث تبين أن الموقوف ينحدر من مدينة فاس .

‫شوف تيفي

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حوادث وحقوق ِشوف تيفي جريمة بشعة بركان

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