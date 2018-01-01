 الوينرز خرجات طول وعرض ومسؤول التواصل للوداد وتوجه الشكر الخاص لعموتة ﻿
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الوينرز خرجات طول وعرض ومسؤول التواصل للوداد وتوجه الشكر الخاص لعموتة

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 13:03 الوينرز خرجات طول وعرض ومسؤول التواصل للوداد وتوجه الشكر الخاص لعموتة | سبور
الوينرز خرجات طول وعرض ومسؤول التواصل للوداد وتوجه الشكر الخاص لعموتة
استنكرت إلترا وينرز المساندة لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، التصريحات الأخيرة لمحمد طلال الأمين المال والمسؤول عن التواصل تجاه المدرب عموتة التي سبقت إقالته من الوداد.

" شوف سبور"

استنكرت إلترا وينرز المساندة لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، التصريحات الأخيرة لمحمد طلال الأمين المال والمسؤول عن التواصل تجاه المدرب عموتة التي سبقت إقالته من الوداد.

ووجهت الإلتراس في بلاغ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عبارات الشكر و الإمتنان للمدرب الحسين عموتة الذي قاد الفريق للتتويج بعصبة الأبطال الإفريقية و المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة للتأهل لنهائي الكأس الإفريقية الممتازة.

وعبرت الإلتراس في ذات البلاغ عن استيائها للطريقة التي تمت بها إقالة المدرب مباشرة بعد الخرجات التي وصفتها باللامسؤولة للناطق الرسمي طيلة الأيام السابقة متهمة إياه بنشر الغسيل الداخلي للنادي.

وطالبت الجماهير الودادية بتمتيع المدرب الجديد بالصلاحية الكاملة في كل ماهو تقني، مع ضرورة حمايته من التشويش الداخلي والخارجي للفريق مؤكدة دعمها اللامشروط للفريق بإبعاد السماسرة والمتملقين و الوكلاء من محيط النادي.

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شوف سبور المغرب الوداد وينرز

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