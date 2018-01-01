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بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 12:57 بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير | نت 2.0
بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير
انخفضت أسعار أسهم شركة فيسبوك بنسبة 4.5%، حسب بيانات بورصة ناسداك، بعد إجراء مؤسس الشركة، مارك زوكربيرغ، تعديلات عديدة في شبكة التواصل الاجتماعي تهدف لتقليص وقت استخدامها.

"شــوف تيفي"

 انخفضت أسعار أسهم شركة فيسبوك بنسبة 4.5%، حسب بيانات بورصة ناسداك، بعد إجراء مؤسس الشركة، مارك زوكربيرغ، تعديلات عديدة في شبكة التواصل الاجتماعي تهدف لتقليص وقت استخدامها.

وفي هذا الصدد أعلن "مارك زوكربيرغ" عن تغييرات كبيرة في فيسبوك وبحلول الساعة 3:10 فجرا بتوقيت غرينتش، هبط سهم "فيسبوك" بأكثر من 4.5% ليسجل 180.04 دولار، وعند إغلاق جلسة الخميس، سجل سهم "فيسبوك" 187.87 دولار متراجعاً بنحو 4.2%، وأعلنت الشركة العاملة في مجال التواصل الاجتماعي، أمس، أنها سوف تقوم بإجراء تعديلات جوهرية في منصتها الرئيسية عبر تغيير أولوية التفاعلات الاجتماعية، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، إنه من المتوقع انخفاض الوقت الذي يقضيه الأشخاص على شبكة التواصل الاجتماعي لكن في الوقت نفسه سيكون جيداً للمجتمع، حسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وفي ذات السياق كتب زوكربيرغ على صفحته في فيسبوك: "لقد غيرت هدف مجموعات العمل لدينا مع التركيز على كيفية مساعدتك في العثور على المحتوى المناسب، للمساعدة في إقامة تفاعل اجتماعي أكثر وضوحا.. التغييرات الأولى سوف تؤثر على تغذية الأخبار حيث يمكنك أن تتوقع المزيد من المعلومات من أصدقائك، عائلتك ومجموعاتك".

وقال زوكربيرغ: "من خلال إجراء مثل هذه التغييرات، أتوقع أن يقضي الناس وقتا أقل في فيسبوك، وعدد المناسبات لزيارة الموقع سوف تنخفض أيضا، ولكن أتوقع أن الوقت الذي ستقضيه في فيسبوك سوف يصبح أكثر قيمة وذا فائدة أكبر".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي فيسبوك تغييرات التواصل الاجتماعي

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