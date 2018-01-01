صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف ''أساتذة الغد''.. ﻿

عرفت مباراة التوظيف بالتعاقد ''الكونترا'' التي انطلقت يومه السبت بمختلف مدن المغرب، ، حالات غش كبيرة بسبب الحراسة الضعيفة للأساتذة والإداريين المكلفين بمراقبة المترشحين، وهو الأمر الذي ترتب عنه

''شـــوف تيفي''

عرفت مباراة التوظيف بالتعاقد ''الكونترا'' التي انطلقت يومه السبت بمختلف مدن المغرب، ، حالات غش كبيرة بسبب الحراسة الضعيفة للأساتذة والإداريين المكلفين بمراقبة المترشحين، وهو الأمر الذي ترتب عنه تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات بعد انطلاق المباراة، بحسب ما كشف عنه مرشحون في المباراة في صفحاتهم عبر فيسبوك.

وفـــي هذا الصـدد فإن مباراة التوظيف بالتعاقد التي يجتازها آلاف المترشحين، عرفت استعمالا واسعا للهواتف النقالة والكتب والوثائق والنقاشات الثنائية داخل القاعات، إذ تحولت بعض الأقسام التي اجتاز فيها المرشحون المباراة، إلى فضاء مليء بالضجيج، وهو ما أثار استياء الكثير من المترشحين نظرا للصورة التي سيظهر بها ''أساتذة الغد''.

وفي ذات السياق علق نشطاء مغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مجموعة من الصور، التي تؤكد لجوء مرشحين للامتحان الخاص بأساتذة التعاقد للغش باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعبر العديد منهم عن أسفهم الشديد لجوء ''أساتذة الغد'' للغش و ''النقلة'' من أجل التفوق في مباراة التعليم التي جرت فصولها اليوم بمختلف المدن المغربية.

وجدير بالذكر أنه قد طالب البعض وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني بفتح تحقيق في الموضوع وإلغاء الامتحان إذا ما تأكد تسريب أوراقه أو حصول عمليات غش خلال اجتيازه.