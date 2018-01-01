هذه حقيقة حضور شارابوفا إلى المغرب ﻿

بعدما تداولت أخبار في الآونة الأخيرة تُفيد بأن كلا من النجم الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجر فيدرير و الروسية ماريا شارابوفا سيكونون من بين الحاضرين خلال افتتاح ملعب ابن بطوطة للتنس بطنجة،

شوف سبور

بعدما تداولت أخبار في الآونة الأخيرة تُفيد بأن كلا من النجم الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجر فيدرير و الروسية ماريا شارابوفا سيكونون من بين الحاضرين خلال افتتاح ملعب ابن بطوطة للتنس بطنجة، علمت شوف تيفي من مصادر من داخل وزارة الشبيبة والرياضة، أن كل هاته الأخبار لا أساس لها من الصحة بكون أن الأخيرة لم تربط أي اتصال بالنجوم الثلاثة.

وأضافت مصادرنا، أن الملعب الذي من المنتظر أن يفتتح أبوابه شهر فبراير المقبل من المتوقع أن يعرف حضور مجموعة من النجوم.

تجدر الإشارة، إلى أن ملعب ابن بطوطة للتنس بطنجة يتميز عن بقية الملاعب في المغرب بهندسته المعمارية وتصميمه الرائعين، واستجابته لكل المعايير الدولية المعروفة، وهو الأمر الذي سيؤهل عروس الشمال، لإحتضان أهم المباريات الدولية في الرياضة.