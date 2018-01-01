 غير سار لعشاق رونالدو.. صفقة قوية لريال مدريد والصفعة تطال رونالدو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'' يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو) | بووز

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو)

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير | نت 2.0

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو مجنون | بووز

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف أساتذة الغد.. | بوليتيك

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف ''أساتذة الغد''..

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

غير سار لعشاق رونالدو.. صفقة قوية لريال مدريد والصفعة تطال رونالدو

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 12:21 غير سار لعشاق رونالدو.. صفقة قوية لريال مدريد والصفعة تطال رونالدو | سبور
غير سار لعشاق رونالدو.. صفقة قوية لريال مدريد والصفعة تطال رونالدو
يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني، لحسم صفقة المهاجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل تراجع الأداء الهجومي للفريق في الفترة الماضية.

شوف تيفي

يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني، لحسم صفقة المهاجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل تراجع الأداء الهجومي للفريق في الفترة الماضية.

وحسب مصادر إسبانية فإن النادي الملكي يثق في حسم صفقة نيمار العام المقبل، في ظل العلاقة الجيدة التي تربط إدارة الناديين.

ومن المتوقع أن يعرض الميرينغي 178 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، الذي سيبلغ حينها 28 عاما، لتعزيز صفوف الفريق الملكي.


وأشارت الصحيفة إلى رغبة نادي العاصمة الإسبانية في استغلال رغبة سان جيرمان في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإبرام صفقة تبادلية، تقضي برحيل الأخير إلى ملعب حديقة الأمراء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

رونالدو ريال مدريد باري سان جيرمان نيمار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفــــراد..هذه وجهة عموتة بعد إقالته من الوداد البيضاوي | سبور

انفــــراد..هذه وجهة عموتة بعد إقالته من الوداد البيضاوي

الوينرز خرجات طول وعرض ومسؤول التواصل للوداد وتوجه الشكر الخاص لعموتة | سبور

الوينرز خرجات طول وعرض ومسؤول التواصل للوداد وتوجه الشكر الخاص لعموتة

بث مباشر : لايبزيج - شالكه 04 / الدوري الألماني | سبور

بث مباشر : لايبزيج - شالكه 04 / الدوري الألماني

هذه حقيقة حضور شارابوفا إلى المغرب | سبور

هذه حقيقة حضور شارابوفا إلى المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..الغول البدني | زووم
منذ 7 دقائق

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..''الغول البدني''

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل | بــووز

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء | بــووز

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد | بــووز

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد

﻿

آخر المستجدات

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز
منذ 22 دقيقة

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.