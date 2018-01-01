غير سار لعشاق رونالدو.. صفقة قوية لريال مدريد والصفعة تطال رونالدو ﻿

يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني، لحسم صفقة المهاجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل تراجع الأداء الهجومي للفريق في الفترة الماضية.

شوف تيفي

يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني، لحسم صفقة المهاجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل تراجع الأداء الهجومي للفريق في الفترة الماضية.

وحسب مصادر إسبانية فإن النادي الملكي يثق في حسم صفقة نيمار العام المقبل، في ظل العلاقة الجيدة التي تربط إدارة الناديين.

ومن المتوقع أن يعرض الميرينغي 178 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، الذي سيبلغ حينها 28 عاما، لتعزيز صفوف الفريق الملكي.



وأشارت الصحيفة إلى رغبة نادي العاصمة الإسبانية في استغلال رغبة سان جيرمان في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإبرام صفقة تبادلية، تقضي برحيل الأخير إلى ملعب حديقة الأمراء.