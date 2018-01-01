عـــاجل: ارتفاع حصيلة فاجعة آسفي الطرقية ﻿

في جديد الحادثة التي وقعت نواحي آسفي، أفادت السلطات المحلية لإقليم آسفي أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 25 شخصا أصيبوا بجروح خفيفة، فيما أصيب 5 آخرون بجروح بليغة، صباح اليوم السبت، بعد انقلاب حافلة

شــــوف تيفي:

في جديد الحادثة التي وقعت نواحي آسفي، أفادت السلطات المحلية لإقليم آسفي أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 25 شخصا أصيبوا بجروح خفيفة، فيما أصيب 5 آخرون بجروح بليغة، صباح اليوم السبت، بعد انقلاب حافلة لنقل الركاب بعد اصطدامها بسيارة خفيفة، على الطريق الوطنية رقم 1 وذلك على مستوى دوار الشنينات جماعة الشهدة التابعة لإقليم آسفي.

وأوضحت ذات المصادر أنه قد تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة آسفي لتلقي العلاجات الضرورية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث