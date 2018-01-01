مثـــير.. أقـل من نصـف مرحاض عمـومي لكل ملـيون مواطن بيضــاوي ﻿

بإطلالــة سريعة على برنامج عمل مجلس مدينة الدار البيضاء المعروض للمصادقة في شهر فبراير القادم، لابد وأن يثير انتباهك بعض ماتم تسطيره بهذا البرنامج ، الذي ينتظره البيضاويون مدة ثلاث سنوات.

"شـــوف تيفي"

بإطلالــة سريعة على برنامج عمل مجلس مدينة الدار البيضاء المعروض للمصادقة في شهر فبراير القادم، لابد وأن يثير انتباهك بعض ماتم تسطيره بهذا البرنامج ، الذي ينتظره البيضاويون مدة ثلاث سنوات.

وحسب مصادر "الاتحاد الاشتراكي" فيأتي هذا البرنامج ليعرف البيضاويون مدى تجاوب ممثليهم مع طموحاتهم، فبغض النظر عن كون البرنامج الذي خصص له مجلس أكبر جماعة في المغرب مبلغ 52 مليار سنتيم، لم يضع ولو مشروعـا واحدا كبيرا، أو أي مشروع من شأنه أن يقلص الفوارق بين مختلف الأحياء المؤثثة للدار البيضاء.

وجـــدير بالذكر أن جل المشاريع تدخل في إطـار سياسة القرب ، مع ملاحظة كونها مسطرة في دفتر البرنامج، دون أن يزودك ممن خطط للبرنامج.