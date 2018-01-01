 مثير..ثلاثة ظواهر كونية تحبس الأنفاس ينتظرها العالم نهاية شهر يناير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'' يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو) | بووز

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو)

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير | نت 2.0

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو مجنون | بووز

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف أساتذة الغد.. | بوليتيك

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف ''أساتذة الغد''..

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

مثير..ثلاثة ظواهر كونية تحبس الأنفاس ينتظرها العالم نهاية شهر يناير

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 12:04 مثير..ثلاثة ظواهر كونية تحبس الأنفاس ينتظرها العالم نهاية شهر يناير | مجتمع
مثير..ثلاثة ظواهر كونية تحبس الأنفاس ينتظرها العالم نهاية شهر يناير
يترقب علماء الفلك ثلاثة ظواهر كونية هي القمر العملاق والقمر الأزرق والكسوف الكلي للقمر، في آخر يوم من شهر يناير الجاري في ليلة تحبس الأنفاس، وفق ما ذكره موقع ''فوربس''.

شوف تيفي

يترقب علماء الفلك ثلاثة ظواهر كونية هي القمر العملاق والقمر الأزرق والكسوف الكلي للقمر، في آخر يوم من شهر يناير الجاري في ليلة تحبس الأنفاس، وفق ما ذكره موقع "فوربس".

وشهدت ليلة رأس السنة ظهور "القمر العملاق"، الذي أطلقت عليه أيضا ناسا اسم "القمر الذئب"، وذلك بعدما ظهر بشكل واضح، على اعتبار أنه يبلغ أقرب نقطة له من الأرض.

كما ستتميز ليلة 31 يناير، بظاهرة نادرة، وهي أول كسوف كلي للقمر الأزرق منذ 150 عاما، ووصفت ناسا الظاهرة بـ"القمر الأزرق الدموي العظيم".

وسيشهد يوم 31 من شهر مارس المقبل هو الآخر ظهور القمر الأزرق، حيث أن ظاهرة الأقمار الزرقاء تحدث كل عامين ونصف العام في المتوسط، ولكن آخر كسوف كلي للقمر الأزرق حدث في أواخر عام 1866، والقمر الأزرق هو الاسم الذي يطلق على القمر الكامل الثاني في الشهر الميلادي.

ومن المنتظر أن تحظى هذه الظواهر "الفريدة" بإعجاب وتتبع واسعين، كما سيحرص عدد كبير من المصورين على توثيق اللحظة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

توثيق ظواهر كونية أقمار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثـــير.. أقـل من نصـف مرحاض عمـومي لكل ملـيون مواطن بيضــاوي | مجتمع

مثـــير.. أقـل من نصـف مرحاض عمـومي لكل ملـيون مواطن بيضــاوي

هام للمغاربة.. تساقطات مطرية بهاته المناطق اليوم السبت | مجتمع

هام للمغاربة.. تساقطات مطرية بهاته المناطق اليوم السبت

بعد أن خانت زوجها أرسلت حراس أمن خاص لاغتصاب عشيقها وتعذيبه | مجتمع

بعد أن خانت زوجها أرسلت حراس أمن خاص لاغتصاب عشيقها وتعذيبه

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بمدينة الرباط | مجتمع

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بمدينة الرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..الغول البدني | زووم
منذ 4 دقائق

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..''الغول البدني''

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل | بــووز

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء | بــووز

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد | بــووز

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد

﻿

آخر المستجدات

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز
منذ 19 دقيقة

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.