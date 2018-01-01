 بالفيديو أول حضور نسائي في ملاعب المملكة العربية السعودية وحضور أميرة يلفت الأنظار ﻿
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بالفيديو أول حضور نسائي في ملاعب المملكة العربية السعودية وحضور أميرة يلفت الأنظار

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 11:49 بالفيديو أول حضور نسائي في ملاعب المملكة العربية السعودية وحضور أميرة يلفت الأنظار | سبور
بالفيديو أول حضور نسائي في ملاعب المملكة العربية السعودية وحضور أميرة يلفت الأنظار
شهد ملعب ''الجوهرة'' المتواجد بمدينة جدة السعودية، ،مساء أمس الجمعة، حدثا تاريخيا، بالسماح للنساء السعوديات بحضور المباراة بشكل رسمي.

شوف تيفي

 شهد ملعب "الجوهرة" المتواجد بمدينة جدة السعودية، ،مساء أمس الجمعة، حدثا تاريخيا، بالسماح للنساء السعوديات بحضور المباراة بشكل رسمي.

وحسب الصحف والمواقع السعودية فإن ما أثار الانتباه في الملعب ، هو تواجد وكيلة هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، بين الجماهير، والتقطت لها عدة صور في المدرجات كما توافدت المشجعات السعوديات بكثافة على ملعب الجوهرة، لمشاهدة لقاء الأهلي والباطن، الذي يدخل ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

كما نشر الصحفي الرياضي السعودي صالح الفهيد صورة للأميرة، على حسابه الرسمي في تويتر، وعلق على الصورة قائلا: "حضور الأميرة ريما بنت بندر مباراة الأهلي والباطن في ملعب الجوهرة، وتواجدها مع العائلات التي حضرت المباراة ومشاركتهم هذا اليوم التاريخي، انطوى على رسالة دعم قوية من أرفع مسؤولة رياضية في بلدنا".

وكانت السلطات السعودية قررت، في أواخر أكتوبر الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في ثلاث مدن بدء من مطلع العام الحالي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حضور نسائي ملاعب المملكة العربية السعودية أميرة الأنظار

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