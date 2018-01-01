مثير..فيديو جنسي يهز إمنتانوت وها أشنو وقع لبطلته ﻿

أحالت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإمنتانوت، زوال أمس الجمعة، ثلاثينية تمتهن الدعارة متهمة بالفساد وإعطاء القدوة السيئة للأبناء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت.

شوف تيفي

أحالت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإمنتانوت، زوال أمس الجمعة، ثلاثينية تمتهن الدعارة متهمة بالفساد وإعطاء القدوة السيئة للأبناء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت.

وكشفت مصادر محلية أن الثلاثينية تقرر متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها بالسجن إلى حين انطلاق محاكمتها، حيث جاء إيقاف الثلاثينية التي تقطن بحي إغزر نتسرفين بمدينة إمنتانوت، من طرف عناصر الضابطة القضائية بأمر من النيابة العامة، بعد انتشار شريط فيديو على نطاق واسع عبر تقنية "الواتساب" يوثق إخلالها العلني بالحياء، حيث تم تصويرها من طرف عشيقها بمنطقة خلاء وهي تنزع ملابسها وإلى جانبها ابنها البالغ من العمر 6 سنوات.

هذا وقد تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حق عشيق المتهمة بجماعة ادويران، حيث فر إلى وجهة غير معلومة، ومازال البحث جاريا عنه.