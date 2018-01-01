البنتاغون يطلق مسابقة للتجسس ويطلب اللغة العربية كأهم شرط للقبول ﻿

أعلن موقع الإنترنت الحكومي الأمريكي عن مناقصة لشراء برنامج متخصص في التجسس .

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أعلن موقع الإنترنت الحكومي الأمريكي عن مناقصة لشراء برنامج متخصص في التجسس .

وحسب وكالة "تاس" الروسية" فإن الموقع الإلكتروني الحكومي بأمريكا قرر فتح مناقصة لشراء برامج التجسس شريطة أن تتوفر فيه متطلبات خاصة ومحددة، حيث ستستخدمه قيادة المخابرات والأمن في الجيش الأمريكي بحيث يخطط الجيش الأمريكي لتطوير برمجيات رقمية خاصة يمكنها تتبع وتحليل البيانات في الشبكات الاجتماعية بلغات مختلفة.

وكشفت نفس الوكالة أن أهم ميزات البرنامج المستقبلي القدرة على ترجمة مراسلات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على شبكة الإنترنت (الرسائل النصية والرسائل الصوتية والصور وغيرها من المواد المتداولة).

وذكرت وكالة "تاس" أن البرنامج يجب أن يكون قادرا على توفير الترجمات من سبع لغات حددتها الجهات الأمريكية وهي: العربية والكورية والباشتو والروسية والأوردية والفارسية والفرنسية حيث آخر موعد لقبول طلبات المشاركة في هذه المناقصة هو 12 فبراير 2018.

وللإشارة فإن البنتاغون يجب أن يتمتع بإمكانية فرز البيانات المتنوعة لمختلف شرائح المجتمع من خلال قراءة ومعالجة التعبيرات المنطوقة باللهجات العامية والرموز المحلية لكل لغة مستخدمة في الشبكات الاجتماعية، وتقييمها تلقائيا وتوزيعها على ثلاث فئات (سلبية ومحايدة وإيجابية).