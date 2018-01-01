حضيوا أولادكم.. مواد إباحية في ألعاب ''غوغل'' للأطفال بطلتها العارضة كيم كارداشيان ﻿

اكتشفت شركة ''شيك بوينت'' المختصة في مجال الأمن الإلكتروني، برامج خبيثة تحمل موادا إباحية مقترنة بملفات ألعاب الأطفال التي يتم تحميلها من متجر ''جوجل بلاي''.

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اكتشفت شركة "شيك بوينت" المختصة في مجال الأمن الإلكتروني، برامج خبيثة تحمل موادا إباحية مقترنة بملفات ألعاب الأطفال التي يتم تحميلها من متجر "جوجل بلاي".

وكشفت مصادر روسية أنه قد تم الكشف عن وجود إعلانات إباحية لا تتناسب بطبيعة الحال مع المرحلة العمرية للأطفال، لكنها تظهر خلال ممارستهم الألعاب المفضلة لديهم، ما قد يشكل خطرًا لا يلتفت إليه الكثير من الآباء والأمهات.

وحذر الموقع من أن الإعلانات الإباحية يتم عرضها بفعل ملفات خبيثة malware، بحيث تغطي الصور الإباحية شاشة اللعب أمام الطفل، ومن بين الصور التي تظهر للممارس تلك الألعاب صور للنجمة الأمريكية كيم كارداشيان.

وتزيد صعوية التعامل مع تلك الملفات الخبيثة لأنها تخدع المستخدم بدعوته لتحميل برنامج مضاد للفيروسات مزيف، وبمجرد تحميل البرنامج يستخدم رقم هاتف المستخدم لنشر مواده غير المرغوب فيها.