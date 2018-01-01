 مستجداث مثيرة...هل اشتعلت حرب النفط بين المغرب وإسبانيا...؟ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'' يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو) | بووز

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو)

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير | نت 2.0

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو مجنون | بووز

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف أساتذة الغد.. | بوليتيك

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف ''أساتذة الغد''..

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

مستجداث مثيرة...هل اشتعلت حرب النفط بين المغرب وإسبانيا...؟

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 11:26 مستجداث مثيرة...هل اشتعلت حرب النفط بين المغرب وإسبانيا...؟ | بوليتيك
مستجداث مثيرة...هل اشتعلت حرب النفط بين المغرب وإسبانيا...؟
في سابقة من نوعها طـــالب مسؤولون سياسيون وآخرون من جمعيات المجتمع المدني في جزر الكناري من الحكومة المركزية الإسبانية التدخل لدى السلطات المغربية من أجل إيقاف عمليات التنقيب عن النفط التي

 "شــوف تيفي"

 في سابقة من نوعها طـــالب مسؤولون سياسيون وآخرون من جمعيات المجتمع المدني في جزر الكناري من الحكومة المركزية الإسبانية التدخل لدى السلطات المغربية من أجل إيقاف عمليات التنقيب عن النفط التي ستباشرها إحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في عرض سواحل طرفاية.

 وفي هذا الصدد قـال مارسيال موراليس رئيس الحكومة المحلية التي تبعد ببضع عشرات الكيلومترات من السواحل المغربية أن الخطر أولا إيكولوجي بسبب ما أسماه التهديد الذي يمكن أن تسلكه هذه الأشغال على التنوع البيئي ثم إن الأمر متعلق حسب ذات المسؤول بالتأثير على السياحة التي تعتبر أساس الاقتصاد في جزر الكناري، حسب ما أوردته جريدة العلم ليومي السبت والأحد.

 من جهته، قال وزير الاقتصاد الكناري "بيدرو مانويل أورتيغا" أنه يهيء طلبا للحكومة المركزية الإسبانية في هذا الموضوع الذي يجب أن يناقش بين الدولتين المركزيتين المغرب وإسبانيا.

 وفي ذات السياق يعتزم سياسيون بعرض هذا النزاع على الاتحاد الأوروبي ، وللتذكير فإن عددا من جمعيات المجتمع المدني الكناري كانت قد دعت إلى احتجاجات كبيرة ضد التنقيب الذي كانت ستقوم به شركة "ريبسول" الإسبانية سنة 2013، غير أن الأمر اليوم مختلف لأنه يتعلق ببلد جار وأن التنقيب يجري في المياه الإقليمية للمغرب ولا يعرف ماذا تقول القوانين في هذا الصدد كما لا يعرف بالضبط مدى التأثير الإيكولوجي لهذه التنقيبات باحتساب المسافة بين المنطقتين على الوضع الإيكولوجي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حرب النفط المغرب إسبانيا جزر الكناري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'' يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف أساتذة الغد.. | بوليتيك

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف ''أساتذة الغد''..

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..الغول البدني | زووم
منذ 3 دقائق

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..''الغول البدني''

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل | بــووز

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء | بــووز

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد | بــووز

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد

﻿

آخر المستجدات

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز
منذ 18 دقيقة

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.