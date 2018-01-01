مستجداث مثيرة...هل اشتعلت حرب النفط بين المغرب وإسبانيا...؟ ﻿

في سابقة من نوعها طـــالب مسؤولون سياسيون وآخرون من جمعيات المجتمع المدني في جزر الكناري من الحكومة المركزية الإسبانية التدخل لدى السلطات المغربية من أجل إيقاف عمليات التنقيب عن النفط التي

"شــوف تيفي"

في سابقة من نوعها طـــالب مسؤولون سياسيون وآخرون من جمعيات المجتمع المدني في جزر الكناري من الحكومة المركزية الإسبانية التدخل لدى السلطات المغربية من أجل إيقاف عمليات التنقيب عن النفط التي ستباشرها إحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في عرض سواحل طرفاية.

وفي هذا الصدد قـال مارسيال موراليس رئيس الحكومة المحلية التي تبعد ببضع عشرات الكيلومترات من السواحل المغربية أن الخطر أولا إيكولوجي بسبب ما أسماه التهديد الذي يمكن أن تسلكه هذه الأشغال على التنوع البيئي ثم إن الأمر متعلق حسب ذات المسؤول بالتأثير على السياحة التي تعتبر أساس الاقتصاد في جزر الكناري، حسب ما أوردته جريدة العلم ليومي السبت والأحد.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الكناري "بيدرو مانويل أورتيغا" أنه يهيء طلبا للحكومة المركزية الإسبانية في هذا الموضوع الذي يجب أن يناقش بين الدولتين المركزيتين المغرب وإسبانيا.

وفي ذات السياق يعتزم سياسيون بعرض هذا النزاع على الاتحاد الأوروبي ، وللتذكير فإن عددا من جمعيات المجتمع المدني الكناري كانت قد دعت إلى احتجاجات كبيرة ضد التنقيب الذي كانت ستقوم به شركة "ريبسول" الإسبانية سنة 2013، غير أن الأمر اليوم مختلف لأنه يتعلق ببلد جار وأن التنقيب يجري في المياه الإقليمية للمغرب ولا يعرف ماذا تقول القوانين في هذا الصدد كما لا يعرف بالضبط مدى التأثير الإيكولوجي لهذه التنقيبات باحتساب المسافة بين المنطقتين على الوضع الإيكولوجي.