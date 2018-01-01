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الماغودي يفجرها في وجه الناصيري بسبب إقالة عموتة

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 11:17 الماغودي يفجرها في وجه الناصيري بسبب إقالة عموتة | سبور
الماغودي يفجرها في وجه الناصيري بسبب إقالة عموتة
وجه محمد الماغودي الصحفي الناقد الرياضي، انتقادات قوية لسعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بسبب إقالة المدرب الحسين عموتة من تدريب الفريق بعد تحقيق لقب العصبة والبطولة

" شوف سبور"

وجه محمد الماغودي الصحفي الناقد الرياضي، انتقادات قوية لسعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بسبب إقالة المدرب الحسين عموتة من تدريب الفريق بعد تحقيق لقب العصبة والبطولة الاحترافية.

وقال الماغودي، في تصريح لـ " بيين سبورت"، إن إقالة الحسين عموتة لاعلاقة له بالنتائج السلبية الأخيرة التي حققها برسم منافسات البطولة الاحترافية، وإنما بسبب نزاهته وحبه الكبير للجماهير الودادية بعد اتخاذ قرار عدم التوقيع أو قبول أي لاعب قبل المرور باختبار تقني وفني الشيء الذي أغضب مجموعة من السماسرة الذين يسترزقون من فريق الوداد.

وتابع قائلا :" اللاعبون والرئيس الناصيري ساهموا في المؤامرة بشكل كبير بحيث اجتمع مع 4 لاعبين من أجل إقناعهم بقرار باقي اللاعبين الذين لا يرغبون في بقاء المدرب الحسين عموتة".

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شوف سبور المغرب الوداد الحسين عموتة

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