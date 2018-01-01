 معلومات تخص المدرب الإسباني القديم-الجديد للوداد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'' يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو) | بووز

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو)

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير | نت 2.0

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو مجنون | بووز

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف أساتذة الغد.. | بوليتيك

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف ''أساتذة الغد''..

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

معلومات تخص المدرب الإسباني القديم-الجديد للوداد

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 11:03 معلومات تخص المدرب الإسباني القديم-الجديد للوداد | سبور
معلومات تخص المدرب الإسباني القديم-الجديد للوداد
بعدما أعلنت إدارة الوداد البيضاوي لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الإسباني بينيتو فلورو خلفا للمدرب المُقال الحسين عموتة، إليكم بعض المعلومات التي تخص المدرب الجديد.

شوف سبور

 بعدما أعلنت إدارة الوداد البيضاوي لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الإسباني بينيتو فلورو خلفا للمدرب المُقال الحسين عموتة، إليكم بعض المعلومات التي تخص المدرب الجديد.

سبق لـ بينيتو فلورو البالغ من العمر 65 سنة قد أشرف على تدريب القلعة الحمراء خلال الموسم الكروي 2011-2012، لكن تم التخلي عن خدماته بسبب الانتقادات التي طالته بعد خيبة أمل الفريق في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية ٬ جراء هزيمتين متتاليتين أمام دجوليبا المالي، مما جعل إدارة الوداد تمنحه فرصة أخيرة خلال لقاء الجيش، لكن الهزيمة والمستوى السيئ للفريق أدى لنهاية مشوار المدرب الإسباني.

فلورو الذي تعرض إلى بعض الانتقادات خلال مسيرته الكروية بسبب قوة شخصيته ، أشرف على تدريب العديد من الأندية، خارج إسبانيا في المكسيك والإكوادور واليابان والمغرب بالإضافة إلى تدريب منتخب كندا الوطني.

 تجدر الإِشارة، إلى أن رئيس القلعة الحمراء سعيد الناصيري تعاقد مع المدرب الإسباني الجديد لمدة موسمين رياضيين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مدرب الوداد إسباني بينيتو فلورو معلومات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفــــراد..هذه وجهة عموتة بعد إقالته من الوداد البيضاوي | سبور

انفــــراد..هذه وجهة عموتة بعد إقالته من الوداد البيضاوي

الوينرز خرجات طول وعرض ومسؤول التواصل للوداد وتوجه الشكر الخاص لعموتة | سبور

الوينرز خرجات طول وعرض ومسؤول التواصل للوداد وتوجه الشكر الخاص لعموتة

بث مباشر : لايبزيج - شالكه 04 / الدوري الألماني | سبور

بث مباشر : لايبزيج - شالكه 04 / الدوري الألماني

هذه حقيقة حضور شارابوفا إلى المغرب | سبور

هذه حقيقة حضور شارابوفا إلى المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..الغول البدني | زووم
منذ 7 دقائق

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..''الغول البدني''

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل | بــووز

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء | بــووز

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد | بــووز

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد

﻿

آخر المستجدات

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز
منذ 22 دقيقة

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.