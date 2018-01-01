معلومات تخص المدرب الإسباني القديم-الجديد للوداد ﻿

بعدما أعلنت إدارة الوداد البيضاوي لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الإسباني بينيتو فلورو خلفا للمدرب المُقال الحسين عموتة، إليكم بعض المعلومات التي تخص المدرب الجديد.

شوف سبور

بعدما أعلنت إدارة الوداد البيضاوي لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الإسباني بينيتو فلورو خلفا للمدرب المُقال الحسين عموتة، إليكم بعض المعلومات التي تخص المدرب الجديد.

سبق لـ بينيتو فلورو البالغ من العمر 65 سنة قد أشرف على تدريب القلعة الحمراء خلال الموسم الكروي 2011-2012، لكن تم التخلي عن خدماته بسبب الانتقادات التي طالته بعد خيبة أمل الفريق في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية ٬ جراء هزيمتين متتاليتين أمام دجوليبا المالي، مما جعل إدارة الوداد تمنحه فرصة أخيرة خلال لقاء الجيش، لكن الهزيمة والمستوى السيئ للفريق أدى لنهاية مشوار المدرب الإسباني.

فلورو الذي تعرض إلى بعض الانتقادات خلال مسيرته الكروية بسبب قوة شخصيته ، أشرف على تدريب العديد من الأندية، خارج إسبانيا في المكسيك والإكوادور واليابان والمغرب بالإضافة إلى تدريب منتخب كندا الوطني.

تجدر الإِشارة، إلى أن رئيس القلعة الحمراء سعيد الناصيري تعاقد مع المدرب الإسباني الجديد لمدة موسمين رياضيين.