مثـيـــر.. بعد خضوعه لأول فحص طبي .. دونالد ترامب : الأفضل أن يمر كشفي الطبي بسلام وإلا لن تكون سوق الأسهم سعيدة''.. ﻿

قال الطبيب روني جاكسون، أمس الجمعة، بعد أن أجرى فحصا طبيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صحة الرئيس ''ممتازة''.

"شـــوف تيفي"

قال الطبيب روني جاكسون، أمس الجمعة، بعد أن أجرى فحصا طبيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صحة الرئيس "ممتازة".

والمثير هو ما صرح به دونالد ترامب قائلا : "الأفضل أن يمر كشفي الطبي بسلام وإلا لن تكون سوق الأسهم سعيدة"، وقال جاكسون، وهو الطبيب الرئاسي، إن الفحص الذي أجري في مركز والتر ريد الطبي العسكري في منطقة بيثيسدا بولاية ماريلاند "كان جيدا بشكل استثنائي"، حسب ما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وأضاف في بيان مقتضب: "الرئيس بصحة ممتازة وأنا أتطلع للكشف عن بعض التفاصيل يوم الثلاثاء"، وتم الإعلان عن الكشف الطبي على ترامب مطلع الشهر الماضي، بعدما تلعثم في جزء من خطاب، أعلن خلاله اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واتهم مايكل وولف مؤلف كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، أثناء ترويجه للكتاب، ترامب بأنه يفتقر للكفاءة العقلية لشغل منصب الرئيس، مما أثار انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي ومساعديه وأنصاره.