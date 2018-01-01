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رقعة الإحتجاجات تتسع في تونس وعدد الموقوفين يرتفع إلى 780 شخص منذ بدء الإحتجاجات

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 10:08 رقعة الإحتجاجات تتسع في تونس وعدد الموقوفين يرتفع إلى 780 شخص منذ بدء الإحتجاجات | دولي
رقعة الإحتجاجات تتسع في تونس وعدد الموقوفين يرتفع إلى 780 شخص منذ بدء الإحتجاجات
أعلنت السلطات التونسية عن إيقاف ما يقرب عن 780 شخصا منذ بدء الاحتجاجات على الإجراءات التقشفية في البلاد يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقا لما صرح به الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني

شوف تيفي

أعلنت السلطات التونسية عن إيقاف ما يقرب عن 780 شخصا منذ بدء الاحتجاجات على الإجراءات التقشفية في البلاد يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقا لما صرح به الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة أمس الجمعة.

و دعت حركة "فاش نستناو؟" (ماذا تنتظرون؟) التي بدأت في مطلع العام الحركة الاحتجاجية على غلاء الأسعار، إلى تظاهرات جديدة الجمعة.

وقال الشيباني إنه لم تسجل أعمال عنف أو نهب في المدن التونسية مساء أول أمس الخميس، مؤكدا أن الصدامات بين الشبان المحتجين ورجال الشرطة كانت "محدودة" و"غير خطيرة"، لكنه اضاف أن 151 شخصا متورطين في أعمال عنف أوقفوا أول أمس الخميس على خلفية هذه الأحداث، ما يرفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 778 شخصا منذ يوم الاثنين الماضي.

وقال مراسل لوكالة "فرانس برس" في سليانة المدينة الواقعة في شمال غرب تونس، إن عشرات الشباب رشقوا بالحجارة لثلاث ساعات ليل الخميس الجمعية عناصر قوات الأمن الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع.

في المقابل، بقي الوضع هادئا في القصرين وتالة وسيدي بوزيد في وسط البلاد الفقير وكذلك في طبربة المدينة التي تبعد حوالى 30 كيلومترا غرب العاصمة وشهدت تظاهرات وصدامات في الأيام الماضية، حسب مراسلين لوكالة فرانس برس ووسائل إعلام محلية.

ويذكر أن الاحتجاجات قد اندلعت في تونس يوم الاثنين مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة التي طالبت بالعمل والكرامة وأطاحت الدكتاتور زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، كما أن شهر يناير معروف تقليديا في تونس بأنه فترة تعبئة اجتماعية في البلاد، لكنه يتزامن هذه السنة مع توتر استثنائي بسبب ارتفاع الأسعار وانتخابات بلدية هي الأولى بعد الثورة مقررة في مايو

‫شوف تيفي

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إحتجاجات تونس السلطات التونسية الشيباني شوف تيفي

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