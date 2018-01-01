 هام للمغاربة.. تساقطات مطرية بهاته المناطق اليوم السبت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'' يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو) | بووز

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو)

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير | نت 2.0

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو مجنون | بووز

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف أساتذة الغد.. | بوليتيك

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف ''أساتذة الغد''..

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

هام للمغاربة.. تساقطات مطرية بهاته المناطق اليوم السبت

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 09:22 هام للمغاربة.. تساقطات مطرية بهاته المناطق اليوم السبت | مجتمع
هام للمغاربة.. تساقطات مطرية بهاته المناطق اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء باردة مع تكون جليد فوق المرتفعات والهضاب العليا، كما يرتقب أن تكون سحب منخفضة وكتل من الضباب بالقرب من السواحل والسهول الداخلية.

شوف تيفي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء باردة مع تكون جليد فوق المرتفعات والهضاب العليا، كما يرتقب أن تكون سحب منخفضة وكتل من الضباب بالقرب من السواحل والسهول الداخلية.

 وخلال الزوال، ستصبح السحب أكثر كثافة وستعطي أمطارا أو بعض الزخات بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية وشرق الريف لتهم خلال المساء والليلة القادمة مناطق السايس والأطلس المتوسط وهضاب الفوسفاط ووالماس.

 وستكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة بالسواحل ما بين الجديدة وآسفي، وبالواجهة المتوسطية والأطلس الكبير مع نزول قطرات مطرية متفرقة، في حين ستكون السماء قليلة السحب بالمتبقي من النصف الشمالي وصافية بباقي المناطق.

 وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما جنوبية بالشمال، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 درجات ودرجتين بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 02 و 07 درجات بالمنطقة الشرقية والشمال الغربي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، وما بين 07 و 12 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و 18 درجة بباقي المناطق الجنوبية.

 أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة، وما بين 16 و 21 درجة بالجنوب الشرقي وبالمتبقي من السهول وسوس والسواحل الوسطى والجنوبية، وستصل إلى ما بين 22 و 28 درجة بالأقاليم الجنوبية.

 وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وهائجا بباقي المناطق.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مجتمع شوف تيفي طقس أمطار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثـــير.. أقـل من نصـف مرحاض عمـومي لكل ملـيون مواطن بيضــاوي | مجتمع

مثـــير.. أقـل من نصـف مرحاض عمـومي لكل ملـيون مواطن بيضــاوي

مثير..ثلاثة ظواهر كونية تحبس الأنفاس ينتظرها العالم نهاية شهر يناير | مجتمع

مثير..ثلاثة ظواهر كونية تحبس الأنفاس ينتظرها العالم نهاية شهر يناير

بعد أن خانت زوجها أرسلت حراس أمن خاص لاغتصاب عشيقها وتعذيبه | مجتمع

بعد أن خانت زوجها أرسلت حراس أمن خاص لاغتصاب عشيقها وتعذيبه

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بمدينة الرباط | مجتمع

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بمدينة الرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..الغول البدني | زووم
منذ 8 دقائق

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..''الغول البدني''

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل | بــووز

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء | بــووز

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد | بــووز

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد

﻿

آخر المستجدات

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز
منذ 23 دقيقة

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.