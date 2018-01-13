خبر مفجع.. وفاة أشهر حارس مرمى في تاريخ كرة القدم المغربية ﻿

توفي صباح يومه السبت حميد الهزاز الحارس السابق للمنتخب المغربي وفريق المغرب الفاسي بشكل فاجأ أغلب المتتبعين والفاعلين الرياضيين لما كان يحظى به المرحوم من سمعة طيبة وشهرة واسعة مما شكل خبر وفاته

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توفي صباح يومه السبت حميد الهزاز الحارس السابق للمنتخب المغربي وفريق المغرب الفاسي بشكل فاجأ أغلب المتتبعين والفاعلين الرياضيين لما كان يحظى به المرحوم من سمعة طيبة وشهرة واسعة مما شكل خبر وفاته فاجعة .

وتألق الهزاز مع فريق المغرب الفاسي مند سنوات السبعينيات حيث لعب مع الفريق الفاسي ليحمل قميص المنتخب الوطني ويشارك معه في كاس العالم 1970بالمكسيك واستمر مشواره الرياضي رفقة المغرب الفاسي و المنتخب الوطني إلى حدود بداية الثمانينات ويدخل عالم التسيير بالمغرب الفاسي حيث مات وهو يتحمل مسؤولية المدير الإداري للماص .

وحقق المرحوم الذي يعد أشهر حارس مغربي في تاريخ كرة القدم المغربية عدة ألقاب رفقة المغرب الفاسي و المنتخب الوطني منها عدد من البطولات كما كان دعامة أساسية في فوز المنتخب الوطني بكأس إفريقيا 1976 الوحيدة في خزانة المغرب..