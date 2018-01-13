 خبر مفجع.. وفاة أشهر حارس مرمى في تاريخ كرة القدم المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'' يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو) | بووز

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو)

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير | نت 2.0

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو مجنون | بووز

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف أساتذة الغد.. | بوليتيك

صــــــادم .. تسريب امتحانات مباراة التوظيف بـالكونترا .. وحالات غش كبيرة من طرف ''أساتذة الغد''..

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

خبر مفجع.. وفاة أشهر حارس مرمى في تاريخ كرة القدم المغربية

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 08:57 خبر مفجع.. وفاة أشهر حارس مرمى في تاريخ كرة القدم المغربية | سبور
خبر مفجع.. وفاة أشهر حارس مرمى في تاريخ كرة القدم المغربية
توفي صباح يومه السبت حميد الهزاز الحارس السابق للمنتخب المغربي وفريق المغرب الفاسي بشكل فاجأ أغلب المتتبعين والفاعلين الرياضيين لما كان يحظى به المرحوم من سمعة طيبة وشهرة واسعة مما شكل خبر وفاته

شوف سبور

توفي صباح يومه السبت حميد الهزاز الحارس السابق للمنتخب المغربي وفريق المغرب الفاسي بشكل فاجأ أغلب المتتبعين والفاعلين الرياضيين لما كان يحظى به المرحوم من سمعة طيبة وشهرة واسعة مما شكل خبر وفاته فاجعة .

وتألق الهزاز مع فريق المغرب الفاسي مند سنوات السبعينيات حيث لعب مع الفريق الفاسي ليحمل قميص المنتخب الوطني ويشارك معه في كاس العالم 1970بالمكسيك واستمر مشواره الرياضي رفقة المغرب الفاسي و المنتخب الوطني إلى حدود بداية الثمانينات ويدخل عالم التسيير بالمغرب الفاسي حيث مات وهو يتحمل مسؤولية المدير الإداري للماص .

وحقق المرحوم الذي يعد أشهر حارس مغربي في تاريخ كرة القدم المغربية عدة ألقاب رفقة المغرب الفاسي و المنتخب الوطني منها عدد من البطولات كما كان دعامة أساسية في فوز المنتخب الوطني بكأس إفريقيا 1976 الوحيدة في خزانة المغرب..

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كاس أمم إفريقيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفــــراد..هذه وجهة عموتة بعد إقالته من الوداد البيضاوي | سبور

انفــــراد..هذه وجهة عموتة بعد إقالته من الوداد البيضاوي

الوينرز خرجات طول وعرض ومسؤول التواصل للوداد وتوجه الشكر الخاص لعموتة | سبور

الوينرز خرجات طول وعرض ومسؤول التواصل للوداد وتوجه الشكر الخاص لعموتة

بث مباشر : لايبزيج - شالكه 04 / الدوري الألماني | سبور

بث مباشر : لايبزيج - شالكه 04 / الدوري الألماني

هذه حقيقة حضور شارابوفا إلى المغرب | سبور

هذه حقيقة حضور شارابوفا إلى المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..الغول البدني | زووم
منذ 1 دقيقة

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..''الغول البدني''

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل | بــووز

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء | بــووز

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد | بــووز

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد

﻿

آخر المستجدات

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز
منذ 16 دقيقة

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.