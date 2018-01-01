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مدرب موريتانيا : سألعب بخطة دفاعية أمام المنتخب المغربي

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 02:31 مدرب موريتانيا : سألعب بخطة دفاعية أمام المنتخب المغربي | سبور
مدرب موريتانيا : سألعب بخطة دفاعية أمام المنتخب المغربي
قال كورنتان مارتيني مدرب المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه سيعتمد على نهج تكتيكي دفاعي أمام المنتخب المغربي خلال المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس أمم إفريقيا،

شوف سبور : رشيد محمودي

قال كورنتان مارتيني مدرب المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه سيعتمد على نهج تكتيكي دفاعي أمام المنتخب المغربي خلال المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر إجراؤها على أرضية مركب محمد الخامس.

وأكد مارتيني خلال إجابته عن سؤال شوف سبور في المؤتمر الصحفي، أن لا خيار أمامه من غير اللعب بخطة دفاعية أمام منتخب يتوفر على لاعبين توجوا مؤخرا بلقب عصبة الأبطال الإفريقية ويتوفرون على مؤهلات بدنية وفنية خطيرة جدا.

وتابع قائلا : '' سأدافع أمام المنتخب المغربي لا خيار لدي في المباراة الافتتاحية وحينما تتاح لنا الفرصة علينا استغلالها''.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي منتخب موريتانيا

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