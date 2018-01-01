 الجزائر.. احتجاجات عارمة في وجه نظام بوتفليقة المحاصر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مباشرة من البرنابيو.. جمال جبلي يكشف آخر المستجدات قبل مباراة ريال مدريد وفياريال | بووز

مباشرة من البرنابيو.. جمال جبلي يكشف آخر المستجدات قبل مباراة ريال مدريد وفياريال

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان | بوليتيك

مصرع شاب بعد تلقيه طعنات غادرة ببركان

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'' يبعث برقية تعزية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو) | بووز

هذا ما قاله جمال السلامي ومدرب المنتخب الموريتاني عن المواجهة الافتتاحية للشان 2018 (فيديو)

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير | نت 2.0

بسبب تعديلاته الأخيرة ..مول الفايسبوك خسر مئات الملايير

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو مجنون | بووز

شوهة ... مقدم بي إن سبورت مفهم والو في الجمع العام ديال الرجاء : من يتحدث عن الاحتراف في المغرب فهو

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

الجزائر.. احتجاجات عارمة في وجه نظام بوتفليقة المحاصر

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 02:18 الجزائر.. احتجاجات عارمة في وجه نظام بوتفليقة المحاصر | دولي
الجزائر.. احتجاجات عارمة في وجه نظام بوتفليقة المحاصر
تعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة على وقع احتجاجات الأطباء على القمع الوحشي الذي واجهت به قوات الأمن، قبل أسبوع، الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، مما يعكس حالة ذعر نظام لا

شوف تيفي + و م ع

تعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة على وقع احتجاجات الأطباء على القمع الوحشي الذي واجهت به قوات الأمن، قبل أسبوع، الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، مما يعكس حالة ذعر نظام لا يعرف وسيلة أخرى للتعبير سوى استعمال الهراوات.

وقد شلت مظاهرات ضخمة على مدى أزيد من شهر العديد من المدن الجزائرية، وخاصة بمنطقة القبائل، للمطالبة بالنهوض باللغة الأمازيغية، حيث أصبحت التجمعات والمسيرات ومقاطعة الامتحانات والإضرابات تؤثث المشهد اليومي للجزائريين، المنهكين أصلا بغلاء المعيشة جراء أزمة اقتصادية ومالية لم تكشف بعد عن كل أسرارها.

وما يزال وقع الصدمة، التي تسببت فيها صور القمع الدامي للأطباء المقيمين، قويا، خاصة وأن الأمر يتعلق بتدخل عنيف في حق أطباء تلقوا تكوينا علميا ليخففوا من الآلام.

وكان آلاف الأطباء المقيمين وغيرهم قد شاركوا بمدينة وهران في مسيرة وطنية، اكتست طابعا خاصا بعد قمع الشرطة، الذي تم شجبه على نطاق واسع، لمحاولة تنظيم مسيرة بالجزائر العاصمة، وجاء رد الفعل على الميدان من قبل العاملين في قطاع الصحة.

ويرى العديد من الملاحظين، أن عدم اكتراث النظام ببعض جوانب الحياة الاجتماعية، نابع من ميله إلى الدفاع عن الحكم، علما بأن الأطباء، وخاصة أولئك الذين يعملون في القطاع العام، لا يدخلون على الإطلاق ضمن اهتمامات السلطات، التي سبق لها أن لجأت سنة 2011 ، إلى قمع الأطباء والاستعمال المفرط للعنف في حقهم، لتضرب بهم المثل لكل من سولت له نفسه التظاهر في العاصمة، التي تشهد حظرا للمسيرات الاحتجاجية منذ 17 سنة.

غير أن الأطباء الذين لم تفتر عزيمتهم، إذ بعد شهرين من الإضرابات الدورية، التي تحولت إلى إضراب مفتوح، حاولوا الخروج، الأسبوع الماضي، في مسيرة باتجاه المجلس الشعبي الوطني لإطلاع النواب على مطالبهم، قبل أن ''يتم قمعهم بوحشية''.

وردا على ''هذا الاستفزاز الإضافي''، خرج آلاف الأطباء المقيمين في مسيرات بالعديد من المدن الجزائرية، وخاصة وهران والجزائر العاصمة، للتنديد بتجاهل الحكومة للمطالب المشروعة وتضامنا مع زملائهم بمستشفى مصطفى باشا.

وسار المحتجون خلف لافتات كتبت عليها شعارات، من قبيل ''احترام، كرامة، تضامن''، و''إضراب، تغيير، تحسين''، حيث لم تعد القضية مقتصرة على الأطباء المقيمين، وإنما أصبحت قضية الجميع، أطباء داخليين، وخارجيين، أساتذة وأساتذة مساعدين، الذين يمارسون عملهم في قطاع يحتضر.

وصرح أحد الأطباء المقيمين من مصلحة أمراض القلب بأن ''الأمر لم يعد قضية مطلب، أو حقوق، وإنما أصبحت قضية شرف. نحن هنا لنقول إن الشعب لم يعد ينطلي عليه الخداع، ولكن أيضا لنؤكد للحكومة أن الطبيب الجزائري يستحق الاحترام، وأن نصغي له ونحاوره عوض قمعه''.

وقوبلت هذه الوحشية باستنكار الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، على اعتبار أنها تلخص لوحدها الرد الوحيد الذي تعرف السلطات الجزائرية تقديمه عندما يعبر الجزائريون عن غضبهم. فبدل فتح الحوار، يفضل النظام الجزائري استعمال الهراوات. ويرى البعض أن صور الأطباء وهم يحملون آثار الضرب الذي تعرضوا له تعكس هوية الدكتاتوريات الأكثر فظاعة والتي لا تعرف من حقوق الإنسان سوى القمع الوحشي، ورجال سلطة لا هم لهم سوى إخضاع الآخرين بقوة الهراوات.

ويعتبر آخرون أن ذلك يشكل جزء من ثقافة، بل وحتى طبيعة نظام لا يترك أي فضاء للتعبير السلمي لمجتمع، هو في حاجة لذلك أكثر فأكثر. وبرروا ذلك بكون ''الشرطة لا تفعل سوى تطبيق التعليمات الصادرة من سلطات عليا في هذا المجال، بصرامة زائدة عن اللزوم''. ويذهب بعض الملاحظين إلى أبعد من ذلك مؤكدين أنه ''لم يعد بإمكان النظام التبجح بالحديث عن احترام حقوق الإنسان ولا ينبغي له أن يثير موضوع احترام الحريات الفردية والجماعية التي انتهكها واعتدى عليها''.

فالبلاد، التي تواجه أصلا أوضاعا صعبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، توجد في طريقها لتشهد المزيد من الاحتقان، خاصة مع دخول إجراءات التقشف التي نص عليها قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ.

وإذا كانت الجزائر تمر بأزمة سياسية ومالية لا يمكن لأي أحد أن ينكرها، فإن الأطباء الذين يشكلون جزء من نخبة المجتمع، لا يتعين معاملتهم وكأنهم عديمو الجدوى. فحالة الاستياء تزداد حدة وقد تؤدي إلى شلل تام لنظام معتل، وهي تعكس حالة غير مسبوقة تؤشر على سوء ينبغي التعامل معه بجدية، بما أن الأمر لا يتعلق لا بأياد خارجية ولا باستغلال سياسوي وبدرجة أقل بتقلبات أمزجة وأهواء المحتجين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سياسة الجزائر نظام احتجاجات أطباء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثـيـــر.. بعد خضوعه لأول فحص طبي .. دونالد ترامب : الأفضل أن يمر كشفي الطبي بسلام وإلا لن تكون سوق الأسهم سعيدة.. | دولي

مثـيـــر.. بعد خضوعه لأول فحص طبي .. دونالد ترامب : الأفضل أن يمر كشفي الطبي بسلام وإلا لن تكون سوق الأسهم سعيدة''..

رقعة الإحتجاجات تتسع في تونس وعدد الموقوفين يرتفع إلى 780 شخص منذ بدء الإحتجاجات | دولي

رقعة الإحتجاجات تتسع في تونس وعدد الموقوفين يرتفع إلى 780 شخص منذ بدء الإحتجاجات

فرنسية تنتمي لتنظيم إرهابي بسوريا تود الرجوع إلى بلادها | دولي

فرنسية تنتمي لتنظيم إرهابي بسوريا تود الرجوع إلى بلادها

البيت الأبيض ينفي شراء صمت ممثلة إباحية | دولي

البيت الأبيض ينفي شراء صمت ممثلة إباحية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..الغول البدني | زووم
منذ 10 دقائق

أفضل محلل مصري : أي صراع على الكرة مع وليد أزارو هو الأسبق والأسرع ..''الغول البدني''

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل | بــووز

بالفيديو..طوموبيلة تقلبات و كانت فيها امرأة حاملة فكازا بالليل

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء | بــووز

بعد انسحاب حسبان من الجمع العام للرجاء..الجماهير الرجاوية تطالب بتدخل الحكماء

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد | بــووز

بالفيديو.. في قلب الحي اللي اهتز على جريمة قتل صباغ لصديقه في بئر الجديد

﻿

آخر المستجدات

مباشرة من البرنابيو.. جمال جبلي يكشف آخر المستجدات قبل مباراة ريال مدريد وفياريال | بووز
منذ 5 دقائق

مباشرة من البرنابيو.. جمال جبلي يكشف آخر المستجدات قبل مباراة ريال مدريد وفياريال

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو) | بووز

غريب.. التقديم الرسمي لييري مينا لاعب برشلونة الجديد حافي القدمين في ملعب الكامب نو (فيديو)

كاتبة الدولة جملية المصلي تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية | بوليتيك

كاتبة الدولة ''جملية المصلي'' تطلع بالعيون على تقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون

مــــؤلم..الموت في منزل الفنانة سلمى رشيد وهاشكون مات ليها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.