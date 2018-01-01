الخلفاوي لشوف سبور : ظروف الرجاء لا تسمح لي بتقديم ترشيحي لرئاسة الفريق ﻿

كشف جمال الدين الخلفاوي، منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه لن يقدم ترشيحه لخلافة سعيد حسبان على رئاسة القلعة الخضراء خلال الجمع العام العادي ليومه الجمعة.

شوف سبور : رشيد محمودي

كشف جمال الدين الخلفاوي، منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه لن يقدم ترشيحه لخلافة سعيد حسبان على رئاسة القلعة الخضراء خلال الجمع العام العادي ليومه الجمعة.

وأكد الخلفاوي في تصريح لشوف سبور، أنه عبر في وقت سابق عن نيته رئاسة النادي والمساهمة في إخراجه من الأزمات التي يمر منها بعد جمع شمل المنخرطين إلا أنه بعد كل محاولة وبادرة منه يتفاجأ بردود أفعال وظروف لا تشجع على تحمل عبء ومسؤولية القلعة الخضراء.

وتابع قائلا : ''للأسف ظروف الرجاء لا تسمح لي بتقديم ترشيحي لرئاسة الرجاء''.

تجدر الإشارة إلى أن سعيد حسبان سمح لمجموعة من المنخرطين حضور فعاليات الجمع العام رغم التشطيب عليهم بعد اقتحام إدارة الفريق بملعب الوازيس لإجراء أحد الاجتماعات.