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لاعبان يغادران مقر إقامة المنتخب الوطني المحلي قبل مباراة الافتتاح

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 01:42 لاعبان يغادران مقر إقامة المنتخب الوطني المحلي قبل مباراة الافتتاح | سبور
لاعبان يغادران مقر إقامة المنتخب الوطني المحلي قبل مباراة الافتتاح
غادر اللاعبان بديع أووك وبدر كشاني، مقر إقامة المنتخب الوطني للاعبين المحليين الذي يستعد لمنافسات ''الشان'' التي ستجرى أطوارها ببلادنا في الفترة المتراوحة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2018.

''شوف تيفي''

 

غادر اللاعبان بديع أووك وبدر كشاني، مقر إقامة المنتخب الوطني للاعبين المحليين الذي يستعد لمنافسات ''الشان'' التي ستجرى أطوارها ببلادنا في الفترة المتراوحة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2018.

وحسب ما كشفت عنه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، يومه الجمعة، فقد كان جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، قد وجه الدعوة إلى 23 لاعبا للمشاركة في منافسات ''الشان''.

وذكرت الجامعة بأن قرعة منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، كانت قد أوقعت النخبة الوطنية في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات : موريتانيا وغينيا والسودان.

‫شوف تيفي

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