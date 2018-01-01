حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين بمدينة الرباط ﻿

تشهد مختلف شوارع وأزقة مقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط منذ أسبوعين حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين .

''شوف تيفي''+''و م ع''

تشهد مختلف شوارع وأزقة مقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط منذ أسبوعين حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين .

وأفادت مصالح ولاية الرباط سلا القنيطرة ،اليوم الجمعة، بأن الحملة التي تقوم بها لجنة مكونة من السلطات المحلية والقوات العمومية تحت إشراف ولاية الجهة انطلقت منذ أسبوعين بتراب مقاطعة اليوسفية ، وشملت شارع ''حمان الفطواكي'' بحي التقدم حيث تمت إزالة الخيام والمتاجر العشوائية التي تتسبب في عرقلة حركة السير بالنسبة للمركبات والمارة .

وأضافت المصادر ذاتها ، أن الحملة ستشمل أيضا شارع ''كندافة'' بحي اليوسفية الذي يعرف انتشارا واسعا للباعة المتجولين الأمر الذي يتسبب في عرقلة حركة السير وتوقفها في أحيان كثيرة مبرزة أن الحملة ستشمل جميع المقاطعات التابعة لجماعة الرباط .

وأشارت المصادر إلى أن مصالح الولاية عملت بتنسيق مع جماعة الرباط وشركة الرباط للتهيئة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، على إحداث وتهيئة مجموعة من الأسواق النموذجية سيتم نقل الباعة المتجولين إليها كما هو الشأن بالنسبة لسوق ''الكريمات'' باليوسفية ، وسوق حي النهضة اللذان ستتم إعادة تهيئتهما لاحتضان الباعة المتجولين بشارعي ''حمان الفطواكي'' و''كندافة.''

وكانت ولاية الرباط سلا القنيطرة ، قد أطلقت بتنسيق مع جماعة الرباط ، في شتنبر المنصرم حملة واسعة لتحرير الملك العمومي همت حي يعقوب المنصور ، حيث استفاد حوالي 700 من الباعة من محلات داخل السوق النموذجي ''الأمل'' وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقد قامت جماعة الرباط بعملية إحصاء ميداني للباعة المتجولين بمختلف المقاطعات التابعة لها ( اليوسفية ، حسان ، يعقوب المنصور ، الرياض ، أكدال ) أظهر أن ما يقارب 99 في المائة من الباعة الذين يحتلون الملك العمومي، أجانب أو وافدون على مدينة الرباط من مدن مجاورة.