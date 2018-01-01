فرنسية تنتمي لتنظيم إرهابي بسوريا تود الرجوع إلى بلادها ﻿

أبدت الفرنسية ''إيميلي كونيغ'' رغبتها في العودة إلى فرنسا بعد أن أمضت خمس سنوات في سوريا.

شوف تيفي

أبدت الفرنسية ''إيميلي كونيغ'' رغبتها في العودة إلى فرنسا بعد أن أمضت خمس سنوات في سوريا.

وبحسب صحيفة ''نيويورك تايمز'' فإن إيميلي صرحت عن رغبتها في العودة لفرنسا حيث طلبت العفو من عائلتها وصديقاتها وبلادها ، وذلك بحسب ما قالته والدتها في مقابلة لها مع صحيفة ''أويست-فرانس''، وهي صحيفة في ''بريتاني'' بلدتها الأصلية، بعد أن تحدثت مع ابنتها عن طريق الهاتف قبل أسبوعين.

وأضافت الصحيفة أن ''إيميلي'' ابنة شرطي قد التحقت بتنظيم إرهابي بسوريا لمدة خمس سنوات بعدما كانت تسكن مع عائلتها في بلدةً صغيرة في ''بريتاني''، وتحولت إلى الإسلام في سن المراهقة. و بدأت تغطي جسدها من الرأس إلى أخمص القدمين في العباءة السوداء وتضع الحجاب حيث اتصلت عام 2010 بجماعة إسلامية متطرفة في فرنسا تدعى “فرسان العزة” أو “فرسان الفخر” والتي اكتسبت أهميتها خلال الاحتجاجات ضد قرار فرنسا عام 2010 بحظر لبس النقاب الكامل في الأماكن العامة حيث تم القبض على “إيميلي كونيغ” عام 2010 من قبل السلطات الفرنسية لإرسالها منشورات تعزز العنف والتطرف بالقرب من مسجد في “لوريان''.

ويشار إلى أن هناك الكثير من أمثال ''كونيغ''، رجالا ونساء، اعتقلوا أو استسلموا منذ انهيار عاصمة تنظيم الدولة ويريدون العودة إلى أوطانهم.