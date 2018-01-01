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البيت الأبيض ينفي شراء صمت ممثلة إباحية

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 01:10 البيت الأبيض ينفي شراء صمت ممثلة إباحية | دولي
البيت الأبيض ينفي شراء صمت ممثلة إباحية
نفى البيت الأبيض اليوم الجمعة أي تفاوض بين أحد محاميي الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' وممثلة إباحية سابقة.

شوف تيفي

نفى البيت الأبيض اليوم الجمعة أي تفاوض بين أحد محاميي الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' وممثلة إباحية سابقة.

وحسب موقع ''سويس أنفو'' فإن صحيفة ''وول ستريت'' جورنال، أفادت فيما قبل بأن أحد محاميي دونالد ترامب، دفع فى العام 2016 مبلغ 130 ألف دولار لممثلة إباحية سابقة لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية فى العام 2006 بينها وبين الملياردير الجمهورى.حيث تم التفاوض على هذا المبلغ بين المحامي مايكل كوهين وستيفانى كليفورد قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التى فاز بها ترامب، وفق الصحيفة.

وكشفت نفس الصحيفة حسب الموقع أعلاه أن كليفورد معروفة باسم ستورمى دانيلز فى صناعة الأفلام الإباحية، قد صرحت فى أحاديث خاصة أنها مارست الجنس مع ترامب فى يوليو 2006 على هامش بطولة للجولف بالقرب من بحيرة ''تاهو'' المنطقة السياحية بين كاليفورنيا ونيفادا.حيث كان ترامب في ذلك الوقت متزوجا من زوجته الحالية، ميلانيا.

ويشار إلى أن مسؤولا بالرئاسة الأمريكية قال إن ''الأمر يتعلق بأخبار قديمة وكان قد تم نشرها ونفيها بشدة قبل الانتخابات''، وخلال السباق إلى البيت الأبيض ومنذ توليه الرئاسة، اتُهم ترامب من العديد من النساء بالتحرش أو بملامسات جنسية تعود إلى سنوات مضت، وهى وقائع نفاها قطعا.

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