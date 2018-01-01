بالفيديو.. عموتة يخرج عن صمته ويكشف عن مؤامرة بعض اللاعبين ﻿

كشف الحسين عموتة مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أنه طالب بالرحيل عن القلعةالحمراء قبل ثلاثة أسابيع من إقالته، مباشرة بعد شعوره بمؤامرة محبوكة من مجموعة من اللاعبين للإطاحة به.

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كشف الحسين عموتة مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أنه طالب بالرحيل عن القلعةالحمراء قبل ثلاثة أسابيع من إقالته، مباشرة بعد شعوره بمؤامرة محبوكة من مجموعة من اللاعبين للإطاحة به.

وقال عموتة المقال، في تصريح لبين سبورت القطرية، إنه فضل عدم الإفصاح عما يمر منه داخل الوداد احتراما وتقديرا لمشاعر الجماهير الودادية التي ساندته منذ قدومه للوداد، مؤكدا أن بعض اللاعبين اجتمعوا بسعيد الناصيري رئيس النادي وخيروه بين رحيلهم أو بقاءه على رأس المجموعة.

وتابع قائلا :'' بعد الدخول في صراعات داخلية فضلت أن تمر الأمور بطريقة محببة بعيدا عن تشويه اسم النادي''.