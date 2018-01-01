الحكومة تصادق على مشروع قانون إجبارية التصريح في نظام CNSS وتعزيز مراقبة الصندوق على صحة الشواهد الطبية ﻿

في خطوة تروم تحصين الدعامة المالية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ضد مخاطر الإفلاس الذي قد ينجم عن استفحال آفة التهرب من التصريح بالأجراء والغش في الشواهد الطبية، صادق مجلس الحكومة على هامش

شـــوف تيفي:

في خطوة تروم تحصين الدعامة المالية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ضد مخاطر الإفلاس الذي قد ينجم عن استفحال آفة التهرب من التصريح بالأجراء والغش في الشواهد الطبية، صادق مجلس الحكومة على هامش انعقاد اجتماعه الأسبوعي يومه الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى تفعيل قرارين صادرين في هذا الخصوص، عن المجلس الإداري لمؤسسة CNSS.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن رئاسة الحكومة، أن القرار الأول الذي يهدف مشروع القانون الجديد إلى تفعيله، يقضي بإجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الإشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء وتحديدا عبر بوابة ضمانكم، وذلك لتبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه بطريقة سهلة وآمنة، وكذا تخفيض مصاريف وآجال معالجة ملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الإشتراكات وفرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية.

أما بخصوص القرار الثاني، فقد أشار البلاغ الحكومي، إلى أنه يتعلق بضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى، وذلك من أجل إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمّنين.

يذكر أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير لشغل والإدماج المهني، يحمل رقم 17-84 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 ( 27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي